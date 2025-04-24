الخليج اليوم .. وزير الدفاع اليمني يحذر من خطر الحوثيين ويدعو لدعم القوات الحكومية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

حذّر وزير الدفاع اليمني، محسن الداعري، اليوم الأربعاء، من تصاعد خطر جماعة الحوثيين، مؤكدا أن تهديداتهم قد طالت الجميع في اليمن والمنطقة، في إطار تنفيذهم أجندات إيرانية تستهدف الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالسفيرة الهولندية لدى اليمن، جانيت سيبين، في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في البلاد، واستمرار التهديدات التي تشكلها الجماعة للملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى تداعيات الهجمات الحوثية على الاقتصاد الوطني وتدهور قيمة العملة نتيجة استهداف المنشآت النفطية والموانئ.

وشدد وزير الدفاع اليمني على ضرورة وضع حد لما وصفه بـ"إرهاب وإجرام" الحوثيين، مجددًا دعوته للمجتمع الدولي إلى تقديم دعم أكبر للقوات الحكومية، لتمكينها من استكمال مهمة استعادة مؤسسات الدولة، وتأمين الممرات البحرية، وفرض الاستقرار في كافة أرجاء البلاد.