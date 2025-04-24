شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يستهدف "منشأة قيادة" لحماس والجهاد بجباليا شمالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، أنه استهدف "منشأة قيادة" تابعة لحركتى "حماس" و"الجهاد الإسلامى" فى مخيم جباليا شمال شرقى قطاع غزة، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي(شاباك) اليوم " أنهما نفذا غارة ضد جهاديين كانوا داخل منشأة قيادة وتحكم تديرها حماس والجهاد الإسلامي في جباليا بقطاع غزة"، بحسب ما أوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.