شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وداهمت عدة منازل وفتشتها واعتلت أسطحها.

وفي سياق متصل ، أطلقت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على شاب أثناء قيادته مركبته بالقرب من بلدة كفر صور جنوب طولكرم، وأصابته قبل أن تقوم باختطافه والاستيلاء على مركبته.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوة الخاصة، التي كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، اعترضت طريق مركبة عند دوار كفر صور، وأطلقت النار باتجاه سائقها بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان، وأغلقت المنطقة بالكامل، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصاب، قبل أن تقوم باختطافه ونقله إلى جهة مجهولة، دون أن تتنسى معرفة هويته أو مصيره.

