شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل أكثر من 40 إرهابيا فى محافظة شبيلى الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقديشيو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية، أن قوات الجيش الوطنى بالتعاون مع الأهالى، تمكنت من تصفية أكثر من 40 عنصرا من ميليشيات الإرهابيين المرتبطة بحركة الشباب فى عمليتين منفصلتين بمحافظة شبيلى الوسطى.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، جاءت العملية الأولى عقب محاولة يائسة من عناصر "الخوارج" لمهاجمة منطقة "ورغاطي"، حيث تصدت لهم قوات الجيش الصومالى، مما أسفر عن مقتل 22 مسلحا.

وفى عملية موازية، نفذت القوات المسلحة الصومالية عملية نوعية في منطقة "لابي غولي" الواقعة شمال غرب "ورغاطي"، والتي كانت تحاول فيها الميليشيات إعادة تنظيم صفوفها؛ مما أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من الجماعة الإرهابية.

وأكدت الوزارة، أن المنطقة باتت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة، فيما لا تزال عمليات التمشيط والتقييم الميداني جارية.

وثمّنت وزارة الإعلام الصومالي دور الجيش الوطني وأهالي المنطقة في إحباط الهجوم وتكبيد "الخوارج" خسائر فادحة.. مؤكدة استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء التام على فلول الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد.