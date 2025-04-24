شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء "الحج".. السعودية تشدد على منع الحجز والتسكين فى مكة لحاملى التأشيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل الاستعدادات لموسم الحج ، شددت وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية على جميع مكاتب خدمات السفر والسياحة، ومرافق الضيافة السياحية، على إيقاف جميع عمليات الحجز أو التسكين في مكة المكرمة للقادمين أو المقيمين من حاملي جميع التأشيرات، باستثناء من يحملون تأشيرة حج سارية أو تصريحاً نظامياً للدخول بغرض العمل أو السكن خلال موسم الحج.

يطبق ذلك ابتداء من 29 أبريل الجارى حتى نهاية الموسم، مؤكدةً أن العقوبات النظامية ستطبق بحق المخالفين.

كما شددت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع مقدمى خدمات الضيافة في مدينة مكة المكرمة ، والمنصات الإلكترونية، بالضوابط المنظمة لموسم الحج والتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض المنشآت والأفراد للعقوبات النظامية.

يأتي هذا التوجيه بالتزامن مع ما أعلنته وزارة الداخلية السعودية حول ترتيبات وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بأمن وطمأنينة، وأنه يجب على حاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء القادمين بتأشيرة حج سارية، عدم البقاء في مدينة مكة المكرّمة والخروج منها اعتبارا من التاريخ السابق ذكره.

وأكدت الوزارة أن على جميع مرافق الضيافة السياحية، ومنصات الحجز الإلكترونية، الالتزام التام بمنع الحجز أو التسكين للفئات المشمولة في بيان وزارة الداخلية خلال الفترة المحددة، وذلك ضمن الجهود المشتركة والتكاملية بين الجهات الحكومية لضمان موسم حج آمن ومنظّم.