شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تتسلم رئاسة منتدى التعاون لدول القرن الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

تسلّمت جمهورية الصومال الفيدرالية، ممثلة فى وزير المالية بيحى إيمان عغى، رئاسة منتدى التعاون لدول القرن الإفريقى، وذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للمنتدى بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويهدف المنتدى - الذي يضم في عضويته وزراء المالية من دول (الصومال، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، السودان، جنوب السودان) - إلى تعزيز التنسيق والتكامل الاقتصادي بين دول القرن الإفريقي من خلال تنفيذ مشاريع تنموية إقليمية، لاسيما في مجالات البنية التحتية والربط البيني.

وأعرب وزير المالية الصومالي، عن شكره للثقة التي أولاها له وزراء المنتدى.. مؤكدا أن الصومال ستقود المنتدى خلال العامين المقبلين بما يعزز من فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة.

وقال: "تشرفنا اليوم بتسلم رئاسة المنتدى من الوزير الإثيوبي أحمد شدي".. مؤكدا التزام الصومال بمواصلة مسيرة التعاون والعمل المشترك لتعزيز التجارة وتوسيع قاعدة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في كافة دول القرن الإفريقي.

وتعد جمهورية الصومال الفيدرالية من الدول المؤسسة لهذا المنتدى، كما تمثل شريكًا رئيسيًا في المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين دول الإقليم.