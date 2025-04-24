شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء فى قصف الاحتلال الإسرائيلى تكية طعام خيرية وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلى بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة وفا الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن مسيرة للاحتلال الاسرائيلي قصفت مجموعة من المواطنين كانوا عند تكية طعام خيرية في بلدة الزوايدة.

كما استشهد مواطن جراء قصف الاحتلال مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشارت مصادر طبية، إلى أن 26 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 18 في مدينة غزة وشمالي القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 51,355، والإصابات إلى 117,248 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023