شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 12 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، عن 12 أسيرا فلسطينيا بينهم سيدتان، وسلمتهم إلى الصليب الأحمر الدولى، حيث تم نقلهم فى حافلة إلى مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح وسط قطاع غزة.. وبث "تليفزيون فلسطين" مقطعا مصورا لدخول الحافلة إلى قطاع غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة قبل أيام من سجن "ساديه تيمان" الإسرائيلي، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى،بواسطة الصليب الأحمر عبر بوابة معبر "كوسفيم" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.