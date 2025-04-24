شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة بغزة: خروج مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة عن الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن خروج مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة عن الخدمة.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أن مستشفى الدرة تعرضت لأضرار كبيرة بعد استهدافها قبل يومين، مؤكدة أن 37 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة.

وكانت قد قالت وزارة الصحة بغزة، إن 602 ألف طفل يهددهم خطر الإصابة بالشلل الدائم والإعاقات المزمنة ما لم تتوفر اللقاحات اللازمة لهم.

وأضافت وزارة الصحة بغزة، منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى القطاع يشكل قنبلة موقوتة تهدد بتفشي الوباء.. ومنع إدخال اللقاحات يمثل إمعانا في الاستهداف غير المباشر لأطفال قطاع غزة.