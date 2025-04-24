شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 12 معتقلا بينهم امرأتان من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلى، عن 12 مواطنا من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأنه أُفرج عن 12 مواطنا بينهم امرأتان من سجون الاحتلال، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي سياق ذي صلة .. قال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، إن قطاع غزة دخل المرحلة الخامسة من سوء التغذية، وهي الأخطر بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، إثر الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الدقران، على أن أطفال غزة يعيشون أشد مراحل سوء التغذية بسبب نقص الغذاء وحليب الأطفال وهو ما يهدد حياتهم.

وأشار إلى أن نحو 200 ألف مريض من المصابين بالأمراض المزمنة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد الأدوية الخاصة بهم.