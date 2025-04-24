شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة من الخدمات المكثفة لحجاج 2025 من بينها العناية بكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حزمة من الخدمات والمبادرات للحجاج خلال موسم الحج، التي تهدف إلى تسهيل رحلة الحجاج.

وتشمل هذه الخدمات خدمة "أجير الحج"، وخدمة تأشيرات العمل المؤقتة الخاصة بالحج والعمرة؛ بما يسهم في تمكين القوى العاملة المؤقتة، ودعم منشآت القطاع الخاص خلال الموسم، إلى جانب تكثيف الجولات الرقابية؛ لضمان الامتثال لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية.

كما تقدم الوزارة مجموعة من الخدمات الاجتماعية في المشاعر المقدسة ؛ منها خدمات الإرشاد الأسري والدعم الاجتماعي؛ لضمان راحة ضيوف الرحمن ومرافقيهم، إضافة إلى إشرافها على "مراكز ضيافة الأطفال"، التي تقدم رعاية متكاملة لأبناء الحجاج من مختلف الفئات العمرية، من خلال كوادر مؤهلة، وخدمات تراعي أعلى معايير الجودة؛ بما يتيح للحجاج أداء مناسكهم بكل طمأنينة.

وفي إطار تعزيز العمل التطوعي تشارك الوزارة عبر منسوبيها في عدد من المساهمات والمبادرات خلال موسم الحج، من أبرزها مبادرة "أنورت" التي تشمل استقبال الحجاج في المنافذ، وخدمتهم في المشاعر المقدسة والحرم المكي، إلى جانب تقديم الهدايا وخدمات العناية بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوزيع الوجبات والمياه في مواقع الحج المختلفة.

وفي سياق متصل، تقدم مبادرة "عيادات التمكين" خدماتها لمستفيدي الضمان الاجتماعي من حجاج بيت الله الحرام دعمًا لتمكينهم من أداء مناسكهم بيُسر وراحة.

وتتيح الوزارة عبر تطبيقها الإلكتروني خدمات متعددة، منها الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل، فيما تتيح المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية فرصًا تنموية للقطاع الخاص؛ للمساهمة في تعزيز الأثر المجتمعي خلال موسم الحج.