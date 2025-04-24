شكرا لقرائتكم خبر عن مستعمرون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستعمرون إسرائيليون، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، أن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي سياق ذي صلة .. أفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم، ثلاثة مواطنين وداهمت عدة بلدات في محافظة الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال مخيمي الفوار، والعروب، وبلدتي السموع، ودورا، وصوريف، وعدة أحياء من مدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات وبلدية الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، وانتشرت في الشوارع الرئيسية، وشرعت بأخذ قياسات شوارع المخيم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.