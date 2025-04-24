شكرا لقرائتكم خبر عن 13 شهيدا بينهم عائلة كاملة من 6 أفراد فى قصف الاحتلال لعدة مناطق بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

استُشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لعدة مناطق فى قطاع غزة، منذ فجر اليوم الخميس.

وحسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استُشهد 6 مواطنين من عائلة واحدة، تتألف من الأب والأم وأطفالهما الأربعة، إثر قصف الاحتلال منزلهم.

وفي وسط قطاع غزة، استُشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين لعائلة فرج الله بمنطقة السوارحة غرب النصيرات.

أما في مدينة خان يونس، فقد استُشهد رجل وزوجته جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة النجار في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة، كما استُشهد طفلان شقيقان وأصيب آخرون جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي خان يونس.

وحسب مصادر طبية، فإن أكثر من 17 ألف طفل استُشهدوا منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 51 ألفا و305 شهداء، والإصابات إلى 117,096 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.