الخليج اليوم .. "هالة الشمس" تزين قبة سماء جنوب السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رصد صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025، ظهور حلقة ضوئية تحيط بقرص الشمس في قبة السماء فوق محافظة صبيا جنوب السعودية.

وكشف رئيس الجمعية الفلكية المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذه الظاهرة تعرف باسم "هالة 22 درجة"، وقد تم توثيقها ورصدها بوضوح في سماء المنطقة.

وتتكوَّن الهالة الشمسية عندما ينكسر وينعكس ضوء الشمس داخل بلورات الجليد السداسية الدقيقة الموجودة في الغيوم الرقيقة والمرتفعة، وتحديدًا غيوم السِّيرُس الباردة، ويبلغ نصف قطر هذه الهالة الزاوي 22 درجة ولهذا سميت بهذا الاسم.

ويضيف أبو زاهرة، تواجد هذه البلورات غالباً على ارتفاعات تتراوح بين 5 و10 كيلومترات فوق سطح الأرض، حتى في الأجواء الحارة، إذ تكون درجات الحرارة في طبقات الجو العليا منخفضة بدرجة كافية لتشكيل الجليد وتأخذ البلورات شكل أعمدة طويلة سداسية الجوانب تشبه "قلم الرصاص" وتعمل كمجموعة من المنشورات والمرايا فتقوم بتشتيت ضوء الشمس في اتجاهات متعددة ما يؤدي إلى ظهور الهالة.

وتبدو الجهة الداخلية من الهالة بلون أحمر باهت في حين تتلاشى الألوان تدريجيا نحو الخارج، كما تظهر المنطقة داخل الهالة أكثر قتامة نسبيًا بسبب غياب البلورات العاكسة هناك. الهالة تحتفظ دومًا بنفس القطر الزاوي، بغض النظر عن موقعها في السماء، وأحيانًا تظهر بشكل غير مكتمل، حسب توزيع البلورات في الغلاف الجوي.

وقد تتشكل هالات مشابهة أيضا في الأجواء شديدة البرودة حول أعمدة إنارة الشوارع عندما تطفو في الهواء بلورات جليدية صغيرة جدًا تُعرف بـ"غبار الألماس"، وهي تعكس الضوء بطريقة شبيهة.

ويؤكد أبو زاهرة، من المهم التمييز بين هذه الظاهرة وتلك المرتبطة بقطرات الماء مثل قوس قزح أو الإكليل الشمسي، والتي تختلف في الشكل والآلية الفيزيائية.

وعند رصد الهالات الشمسية أو تصويرها يجب تجنب النظر المباشر إلى الشمس دون أدوات حماية مناسبة للعين، حتى للحظات قصيرة. يفضل دائماً حجب قرص الشمس خلف مبنى أو جسم ثابت عند التصوير، كما يمنع تماماً النظر إلى الشمس من خلال عدسة الكاميرا مباشرة دون فلتر شمسي خاص.