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الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يستقبل ملك الأردن

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الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يستقبل ملك الأردن

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

استقبل ولي العهد⁩ السعودي الأمير ، في جدة، العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين الذي يزور في زيارة عمل رسمية.

 

ويجري في أثناء الزيارة بحث مسائل العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وقال الديوان الملكي الأردني الهاشمي: "إن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عقدا لقاء في جدة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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