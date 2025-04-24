الخليج اليوم .. مسؤول كويتي للعربية.نت: 90% من حوادث المرور سببها "عدم الانتباه"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف مسؤول كويتي أن نحو 90% من حوادث المرور في الكويت يعود سببها الأول إلى عدم الانتباه، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وفقاً لإحصاءات رسمية ذكرها لـ "العربية.نت".

في الوقت ذاته، أوضح العميد الكويتي محمد الصبحان رئيس لجنة أسبوع المرور الخليجي، أن السبب الثاني للحوادث في البلاد يتجسد في السرعة، إذ سجل العام المنصرم نحو مليوني مخالفة تجاوز للسرعة، فيما جاءت مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في المركز الثالث، بعدد مخالفات بلغ 175 ألف مخالفة.

وقال العميد محمد الصبحان، رئيس لجنة أسبوع المرور الخليجي الموحد، "إن قانون المرور الجديد الذي دشنته الكويت أخيراً جاء عقب انتظار طويل، إذ إن غياب توافر العقوبات الرادعة ساهم بوقوع مزيد من الحوادث".

إلى ذلك، انخفضت المخالفات المرورية المرصودة عبر كاميرات الرصد الآلي بـ71% في الكويت، وذلك بأول يوم من بدء تطبيق قانون المرور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، مقارنة بـ 15 أبريل المنصرم، أي الأسبوع الماضي، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية الكويتية.

إحصاءات الداخلية الكويتية قالت إن نسبة الانخفاض جاءت في مخالفات عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف باليد أثناء القيادة، وعدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية، والدوران عكس السير.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة التزام قائدي المركبات بالتعديلات الجديدة على قانون المرور، وتعاونهم مع الجهود الرامية لتعزيز ثقافة الوعي المروري، مشيدة بدور المواطنين والمقيمين في الالتزام بالقوانين.