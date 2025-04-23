شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجوم الإرهابي على سياح في "باهالجام" بجامو وكشمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي المسلح على سياح في باهالجام بجامو وكشمير، وما أسفر عنه من مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.



وعبَّرت المملكة - في بيان لوزارة خارجيتها أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم /الأربعاء/ - عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الهندي الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وجددت مملكة البحرين موقفها الثابت والرافض لجرائم العنف والإرهاب التي تستهدف ترويع الآمنين، وتتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية كافة.