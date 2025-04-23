شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم /الأربعاء/، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة المساكن الشعبية شرق نابلس.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن شابا أصيب بالرصاص الحي في الصدر، وُصفت حالته بالخطيرة، عقب اقتحام آليات الاحتلال منطقة المساكن الشعبية، حيث أطلق خلاله الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة شاب.



وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين برضوض وجروح، بينهم طفل، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في عدة أحياء فيها، واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين، وأصابتهم، من بينهم الطفل أحمد محمد ديرية (14 عاما) الذي أصيب برضوض في أنحاء جسده، وجروح في الرأس.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مساء اليوم، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت شابا، وسط اندلاع مواجهات.



وأفادت (وفا) بأن قوات إسرائيلية خاصة، ترافقها قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم، وتمركزت أمام مدخله الرئيسي على شارع القدس الخليل، وانتشرت في محيطه، واندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، مؤكدة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن جبر الحسنات (19 عاما) قبل انسحابها.