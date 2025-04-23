شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة أردنية عن حل جماعة الإخوان وعدم قانونيتها: القرار جاء متأخرا والان مع تفاصيل الخبر

علقت دينا البشير عضو مجلس النواب الأردني، على تصنيف الأردن لتنظيم الإخوان بالجماعة الإرهابية، قائلة :"هناك قرارات سابقة فى الأردن فيما يتعلق بوجود جماعة الإخوان، وهناك قرار صادر بان هذه المؤسسة منحلة ولا يوجد لها أى وجود تشريعى أو أطر قانونية داخل الأردن".

وأضافت دينا البشير، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه يجب أن يتم تطبيق القانون، وبالتالى وجود جهة غير مرخصة تباشر أعمالها داخل المملكة يعتبر مخالفة صريحة للقانون، وبالتالى اعتبر أن هذا القرار كان يجب أن يأتى سابقا، لكنه جاء متأخرا تزامنا مع الأحداث التى وقعت الأسبوع الماضى فى عمان".

وأوضحت دينا البشير أن هناك قوانين تضبط تأسيس المؤسسات، وكيفية تنظيم وترخيص أى منشاة داخل الأردن، وبالتالى هذا تطبيقا للقانون بأن يكون هناك مصادرة لأى وجود وإغلاق أى مكاتب بحكم أنها مؤسسة وجمعية وجماعة غير منظمين وفقا للقوانين الأردنية، و أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها.



