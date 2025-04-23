شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يؤكد أهمية العمل التشاورى فى دعم قضايا الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية اليمني شايع الزنداني بالدور الكبير الذي تلعبه الجامعة العربية في خدمة العمل العربي المشترك والدعم الكبير للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية.

وأضاف، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد بالجامعة العربية، أن العمل التشاوري كان أحد الأسس التي انطلقت منها حالة التضامن العربي، موضحا أنه انعقدت عدة لقاءات منها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف ان الدورة الماضية التي ترأستها اليمن شهدت تضامنا عربيا في العديد من المواقف اهمها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خاصة في ظل العدوان الحالي، والذي يمثل تهديدا صريحا للسلم والامن الدوليين.

وأعرب عن ثقته الكبيرة في حكمة الحكومة الأردنية التي ستترأس الدورة الجديدة، في إدارة الدفة خلال المرحلة المقبلة.