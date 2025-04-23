شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الأربعاء، عشرات المواطنين وأخضعتهم لتحقيق ميداني خلال اقتحامها بلدة الظاهرية جنوب الخليل .

وأوضحت الوكالة الفلسطينية،أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وانتشرت في كافة أحياء البلدة وفي محيط منازل المواطنين وداهمت عددا كبيرا منها، واحتجزت العشرات من المواطنين في ديوان أحد العائلات، بعد أن حطمت بوابته وحولته إلى مركز تحقيق ميداني،كما اقتحمت تلك القوات مركز الطوارئ التابع لبلدية الظاهرية واعتدت على من فيه من طواقم طبية ومرضى، كما وحطمت بعض محتوياته .

وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة بلعا شرق طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،أن عددا من الآليات العسكرية ترافقها مدرعتين من نوع "إيتان"، اقتحمت البلدة من جهة حاجز عناب العسكري شرق بلدة عنبتا، وتمركزت في مناطق الدوة والحف وبطاط، ونشرت فرق المشاة في محيط الأحراش، مضيفا أن قوات الاحتلال داهمت المنازل في تلك المناطق ، وقامت بتفتيشها والعبث وتخريب محتويات، وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال يشدد منذ ساعات إجراءاته العسكرية، ويعيق تنقلات المواطنين، خاصة المتوجهين إلى الأغوار ما تسبب بأزمة مركبات وطابور على طول مئات الأمتار.

ويشهد الحاجز منذ عامين تشديدات عسكرية، وإغلاقات متكررة أمام حركة المواطنين ، كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدخل قرية المنشية، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنشية، خضر أبو دية،بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز الحديدي (البوابة) المقام على مدخل المنشية، الأمر الذي سيمنع المواطنين في المنشية، ومراح رباح، وبيت فجار، وسعير، وصوريف، ومناطق شمال الخليل، من حرية التنقل والوصول إلى مركز مدينة بيت لحم ،مشيرا إلى وجود أكثر من 100 مركبة عالقة في المنشية، جراء إغلاق الاحتلال مدخلها.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعاقت ظهر اليوم الأربعاء، حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية.

وأفادت بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا بالقرب من قرية النبي الياس شرق قلقيلية على طريق قلقيلية-نابلس، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

كما شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بأعمال تجريف في أراضي المواطنين بين بلدتي كفل حارس وحارس، شمال غرب سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، بأن الاحتلال شرع بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمواطنين من البلدة، في إطار التوسع الاستعماري وضم مزيد من الأراضي لصالح مستعمرات المنطقة.

يذكر أن بلدة حارس شهدت في السنوات الأخيرة عدة عمليات استيلاء وتجريف، ما أثر بشكل كبير على الواقع الزراعي والمعيشي للسكان.

