شكرا لقرائتكم خبر عن أسوشيتيد برس: المصاعب تتفاقم كالجبال على المرضى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية تراكم الصعاب على المرضى الفلسطينيين فى قطاع غزة المنكوب لاسيما فى ظل تكرار مداهمات إسرائيل للمستشفيات المختلفة داخل غزة بحجة أن حماس تستخدمها لأغراض عسكرية، رغم إنكار موظفى المستشفيات لهذه الادعاءات وتأكيدهم بأن الغارات الإسرائيلية قضت على نظام الرعاية الصحية في الإقليم برمته.

وأبرزت الوكالة - في سياق تقرير ميداني أعده مراسلوها داخل القطاع - نضال مرضى غسيل الكلى من أجل الحصول على جلسات العلاج في غزة المحاصرة، في حين أكد مسئولون استشهاد المئات منهم بسبب القصف .. وسردت قصة مواطن غزاوي يدعى محمد عطية يبلغ من العمر 54 عامًا وهو يتأرجح، مرتين أسبوعيًا، على كرسيه المتحرك في طرقات غزة الممزقة، ليتمكن من الوصول إلى الجهاز الذي يُبقيه على قيد الحياة.

وذكرت الوكالة أن عطية يقطع رحلته من خيمة مؤقته بغرب غزة إلى مستشفى الشفاء شمال القطاع حتى يتلقى جلسة غسيل الكلى لعلاجه من الفشل الكلوي الذي شُخِّص به قبل نحو 15 عامًا.. لكن العلاج، المحدود بسبب دمار الحرب ونقص الإمدادات، لا يكفي لتطهير دمه بشكل كامل .. وتعليقًا على ذلك، وصف عطيه نضاله للحصول على العلاج بأنه "محاولة بائسة للعودة من الموت".

وقالت أسوشيتيد برس إن هناك آخرين يُعانون نفس معاناة عطية، لكنهم لا يعودون من الموت إذ يرحل الكثير منهم بهدوء، بدون انفجار أو قصف، حتى تفاقمت الخسائر وارتفعت حصيلة الوفيات من المرضى بشكل ملفت؛ حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 400 مريض، يمثلون حوالي 40% من جميع حالات غسيل الكلى في الإقليم، ماتوا خلال الصراع الذي استمر 18 شهرًا بسبب عدم وجود علاج مناسب.

وتشمل هذه الأرقام 11 مريضا ماتوا منذ بداية شهر مارس الماضي، عندما حرمت إسرائيل مليوني فلسطيني من جميع الواردات، بما في ذلك المواد الغذائية واللوازم الطبية والوقود .. وقال مسئولون إسرائيليون إن الهدف من ذلك هو الضغط على حماس لإطلاق المزيد من الرهائن بعد أن أنهت إسرائيل وقف إطلاق النار.

ويؤكد عطية أنه يحتاج إلى ثلاث جلسات غسيل كلوي على الأقل أسبوعيًا، كل جلسة منها لا تقل عن أربع ساعات.. أما الآن، تستغرق جلستاه ساعتين أو ثلاث ساعات على الأكثر .. وأدى الحصار الإسرائيلي، وأوامر الإخلاء العديدة التي فرضتها على معظم أنحاء القطاع، حسبما أبرزت الوكالة الأمريكية في تقريرها، إلى صعوبة حصول عطية وآلاف غيره من المرضى، على الرعاية الصحية المنتظمة.

ونزح عطية ست مرات على الأقل منذ فراره من منزله قرب بلدة بيت حانون بشمال غزة في الأسابيع الأولى من الحرب .. وأقام في البداية في رفح جنوبًا، ثم في مدينة دير البلح بوسط البلاد.. ومع دخول وقف إطلاق النار الأخير حيز التنفيذ في يناير الماضي، انتقل مرة أخرى إلى مدرسة أخرى غرب مدينة غزة.

وحتى وقت قريب، سار عطية إلى المستشفى من أجل غسيل الكلى، لكنه أكد أن المعاملة المحدودة، والأسعار المرتفعة للمياه المعدنية التي يجب أن يشربها، تركته على كرسي متحرك .. وتنقله عائلته على كرسيه المتحرك عبر غزة التي يصعب على الكثيرين تذكرها إذ دمِّر جزء كبير منها بسبب العدوان الإسرائيلي .. ويضيف عطية في حديثه: "لا توجد مواصلات، الشوارع مُدمَّرة، الحياة صعبة ومكلفة".. وقال إنه يُعاني الآن من الهلوسة بسبب ارتفاع مستويات السموم في دمه.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا العام إن عزة كانت تمتلك 182 آلة غسيل كلى قبل الحرب وأصبح لديها الآن 102 فقط .. وأكدت في بيان: "أن هذا النقص في المعدات يتفاقم بسبب بسبب انعدام مخزون أدوية الكلى".

وفي مستشفى الشفاء، قال رئيس قسم الكلى وغسيل الكلى، الدكتور غازي اليزيجي، إن 417 مريضًا على الأقل يعانون من فشل كلوي ماتوا في غزة أثناء الحرب بسبب تلاشي العلاج المناسب.. وهذا من بين 1100 مريض تفاقمت معاناتهم عندما بدأت الحرب.

وتابعت "أسوشيتيد برس" أن المئات من مرضى غسيل الكلى في جميع أنحاء غزة يضطرون حاليًا، مثل عطية، إلى القبول بعدد جلسات أقل وأقصر كل أسبوع.. "وهذا الأمر يؤدي إلى مضاعفات مثل زيادة مستويات السموم وتراكم السوائل في الدم، وقد يؤدي إلى الوفاة"، حسبما قال اليزيجي.