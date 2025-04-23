شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد حقوقى يوثق دفن 203 شخصا لقوا حتفهم على يد الدعم السريع شمال دارفور والان مع تفاصيل الخبر

كشف مرصد حقوقي، عن توثيقه، دفن نحو 203 أشخاص لقوا حتفهم على يد ميليشيا الدعم السريع في مدينة المالحة بولاية شمال دارفور.

وقال مركز المالحة لحقوق الإنسان، في بيان رسمى إنه بعد مرور أكثر من شهر على هجوم الدعم السريع على المالحة، تم دفن 203 أشخاص قُتلوا بواسطة قوات الدعم السريع بمناطق متفرقة من المدينة.

وأفاد مركز المالحة أن القوات قتلت أعدادًا كبيرة من المواطنين داخل المنازل أو أثناء الخروج من المدينة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وكشف المرصد عن وجود أعداد من المفقودين لم يتم التعرف على أماكنهم حتى الآن، متهمًا قوات الدعم السريع بممارسة إفقار ممنهج عبر السرقات التي طالت الأسواق والمنازل، بالإضافة إلى الإتلاف الممنهج للممتلكات مثل عملية الحرق التي طالت الأسواق والمنازل.

وكشف المركز نزوح أكثر من 98% من مواطني المدينة، بما يعادل نحو 110 آلاف أسرة، إلى القرى والمناطق الأخرى، مشيرا إلى أنهم يعيشون في أوضاع إنسانية غاية في السوء لندرة الغذاء والمياه ومواد الإيواء، وانعدام شبه تام للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى توقف التجارة، مما ينذر بكارثة إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن.

وأكد وجود أزمة كبيرة في مياه الشرب في المدينة بسبب انعدام الوقود في محطات المياه مع توقف بعضها بسبب الأعطال، داعيًا المنظمات والجهات الإنسانية والخيرية إلى العمل على توفير المساعدات الإنسانية الضرورية، وخاصة الغذاء والمياه والدواء ومستلزمات الإيواء والنظافة.