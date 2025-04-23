شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عباس: الشعب الفلسطينى يتعرض لحرب إبادة جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة جماعية.

وأوضح فى كلمته أمام المجلس المركزي الفلسطيني، أنه لا يمكن ولا يصح النظر لضحايا الحرب الفلسطينيين كمجرد أرقام.

وأكد عباس أن هناك الكثير من العائلات الفلسطينية أبيدت تمامًا، متهما حماس بالمسؤولية عن الخسائر البشرية في قطاع غزة لأنها اعتبرتهم مجرد "خسائر تكتيكية".

وأضاف أنه لا يوجد شيء اسمه "تهجير طوعي" بل كل أنواع التهجير قسرية، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي الهمجي متواصل على المدن والمخيمات في الضفة الغربية.

وقال عباس، إن الاحتلال الإسرائيلي يقطع أوصال الضفة الغربية بمئات الحواجز فضلاً عن الجدار العنصرى، كما يواصل سرقة واحتجاز أموال الضرائب "المقاصة" الخاصة بالسلطة الفلسطينية.