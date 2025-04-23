شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تعيين البريطانى إيان مارتن رئيسا للتقييم الاستراتيجى لوكالة الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش تعيين البريطانى إيان مارتن، رئيسا للتقييم الاستراتيجى لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين "الأونروا" فى سياق مبادرته المعروفة باسم (الأمم المتحدة 80) التي تهدف إلى تحديث الأمم المتحدة وجعلها أكثر فعالية في مواجهة تحديات القرن الحالي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يُكلف الأمين العام، "مارتن" بإجراء التقييم الاستراتيجي لمراجعة تأثير الأونروا وتنفيذ ولايتها في ظل القيود السياسية والمالية والأمنية الراهنة وغير ذلك من عوائق، والعواقب والمخاطر بالنسبة للاجئي فلسطين.

كما سيحدد مارتن خيارات العمل من قبل الدول الأعضاء و/أو الأمم المتحدة، والنظر في الولايات الأممية العامة الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن.

ويتمتع إيان مارتن بخبرة طويلة مع الأمم المتحدة، وقد شارك في عدد من المراجعات الاستراتيجية، كان في آخرها رئيسا للمراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة في الصومال، وقبل ذلك كان عضوا في لجنة مستقلة رفيعة المستوى حول عمليات السلام.

وقد شغل "مارتن" منصب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا وغير ذلك من المناصب في بعثات ميدانية منها تيمور- ليشتي ونيبال وإريتريا ورواندا وهايتي.