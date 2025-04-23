شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو لإدخال المساعدات لغزة بدون عائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء إسرائيل إلى السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق التزاما بالقانون الدولي.

وبحسب موقع العربية، 8قال الوزراء "يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية مطلقا كأداة سياسية، ويجب ألا تقلَص مساحة الأراضي الفلسطينية أو يتم إخضاعها لأي تغيير ديموغرافي".

وحث الوزراء أيضا جميع الأطراف على العودة إلى وقف إطلاق النار، وطالبوا حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لديها.