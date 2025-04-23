شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى رسالة خطية إلى أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح تتعلق بأواصر العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية" كونا"، الثلاثاء، أن الرسالة شملت أيضا أطر تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضافت أن ذلك جاء لدى استقبال وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا سفير موريتانيا لدى دولة الكويت الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ في قصر بيان.