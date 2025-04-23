شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل لمعدات الانقاذ يقوض آمال العثور على المدفونين تحت الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمم المتحدة إن عائلات قطاع غزة كانت تتمسك بأملها في العثور على أحبائها المدفونين تحت أنقاض المنازل المدمرة، لكن هذا الأمل يتضاءل بسرعة.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أن تدمير الغارات الجوية الإسرائيلية للمعدات الثقيلة الرئيسية، الثلاثاء، أدى إلى توقف جهود الإنقاذ والانتشال، مما زاد من صعوبة الوصول إلى ما يقدر بنحو 11 ألف جثة لا تزال عالقة تحت الأنقاض، وفقا لما نشرته الأمم المتحدة.

وأوضح دوجاريك أن الغارات الإسرائيلية تسببت في وقف جميع عمليات إزالة النفايات الصلبة والأنقاض، بعد تدميرها الجرافات ومعدات الحفر الأخرى التي كانت تستخدم حتى وقت قريب في الجهود المضنية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 92 بالمائة من جميع المباني السكنية في غزة (نحو 436 ألف منزل) قد تضررت أو دمرت منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

ويبلغ حجم الأنقاض الناتجة نحو 50 مليون طن، وهي كمية هائلة من الأنقاض ستستغرق إزالتها عقودا في ظل الظروف الحالية.

وتحذر المنظمات الإنسانية من أن التأخير في إزالة الأنقاض وانتشال الجثث لا يعمق الصدمة النفسية في جميع أنحاء غزة فقط، بل يهدد أيضا بالتحول إلى كارثة صحية وبيئية.