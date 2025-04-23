شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ورواندا يبحثان تعزيز التعاون العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش بالجزائر الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال لقائه، الثلاثاء، بمقر أركان الجيش، مع رئيس أركان الدفاع لرواندا الفريق أول مبارك موغانغا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، فرص التعاون العسكري الثنائي، وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الطرفان، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، التحديات الأمنية على المستوى الدولي، وكذا القارة الإفريقية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة".



ونوه رئيس الأركان الجزائري بالمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما من خلال تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.

وقال في هذا الصدد :"لقد شكلت العلاقات الجزائرية-الرواندية منذ استقلال بلدينا نموذجا للتضامن بين أبناء قارتنا، ومثالا للتنسيق السياسي في المحافل الدولية، للدفاع عن إفريقيا وقضاياها الأساسية".



وأضاف قائلا: "كما شهدت علاقاتنا في السنوات الأخيرة ديناميكية جديدة، لاسيما بعد الزيارة التي قام بها رئيس أركان الدفاع لقوات الدفاع الرواندية إلى الجزائر، خلال شهر سبتمبر 2022 ، وكذا الزيارة التي قمت بها إلى كيغالي في فبراير 2024".



من جهته، أشاد الفريق أول مبارك موغانغا بالإرادة القوية التي لمسها لدى الطرف الجزائري في تقوية علاقات التعاون والتشاور بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية".