شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن ورئيس أركان القوات البحرية الباكستانية يبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية الفريق أول بحري نافيد أشرف، سبل تعزيز التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، اليوم /الثلاثاء/ بقصر الحسينية، لرئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية، حيث تم استعراض المستجدات في المنطقة خصوصا الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.



وفي السياق، بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم في مكتبه، مع رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية سبل التعاون والتنسيق العسكري، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية - خلال اللقاء - أهمية توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



من جانبه..أعرب رئيس هيئة الأركان للقوات البحرية الباكستانية عن تقديره للجهود الأردنية في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية.