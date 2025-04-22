شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: غزة تواجه نقصا حادا بمستلزمات الحياة الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس، إن قطاع غزة بات يواجه كارثة غير مسبوقة مع مرور 50 يوما على الإغلاق الكامل والشامل للمعابر.

وذكرت الحركة فى بيان أن قطاع غزة يواجه نقصا حادا في مستلزمات الحياة الأساسية من غذاء وماء ووقود ودواء.

وأوضحت أن النقص الحاد في مستلزمات الحياة بالقطاع يدفع السكان نحو مجاعة وكارثة صحية تتفاقم يوما بعد يوم.

وأضافت أن الحصار المطبق على أكثر من مليونين وربع مليون إنسان واستخدام التجويع كسلاح جريمة حرب، مؤكدة أن استمرار الحصار على قطاع غزة يعد فشلا سياسيا وأخلاقيا وإنسانيا للمنظومة الدولية ومؤسساتها.

وجددت الحركة مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على نتنياهو وحكومته لفتح المعابر وإدخال المستلزمات إلى غزة، كما دعت الحركة الحكومات والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى العمل بكل السبل لكسر الحصار عن شعبنا في غزة.