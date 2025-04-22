شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن: لا سيادة إلا للقانون ولا قوة إلا بيد الدولة ولا مكان لولاءات خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الأردنى الدكتور جعفر حسان، إن الدولة الأردنية لا يختبر صبرها، ولا أحد يستقوى عليها بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأى قضية كانت.

وأضاف رئيس الوزراء الأردني خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، في محافظة عجلون: أن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مؤكدا "أنه لا سيادة في الأردن إلا لسيادة القانون، ولا قوة إلا بيد الدولة وقضائنا العادل، ولا مكان لولاءات خارجية أو لواهمين يريدون بث الفوضى وعرقلة المسيرة".

وأكد رئيس الوزراء الأردني أن الأردن لن يكون يوما إلا ميدانا للبناء والإنجاز، وسيبقى العلم الأردنى دائما هو الأعلى، قائلا "بعزم قيادتنا الهاشمية وإخلاص المؤمنين بهذا الوطن صاحب الرسالة الأنبل والمبادئ التي لا تتبدل".

وشدد على أن "‏وحدتنا الوطنية عنوان قوتنا، ولن نسمح لأحد المساس بها" مؤكدا :"كلنا أردنيون، وانتماؤنا لهذا البلد بمقدار ما نقدم وننجز، وبمقدار أدائنا لواجباتنا تجاه وطننا، وإخلاصنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة".

وجدد الدكتور جعفر حسان التأكيد على أن الوحدة الوطنية خط أحمر، وكل من يحاول المساس بها بغض النظر عن الظروف "هو خصم للأردن والأردنيين".

