شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل وزير خارجية لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، يوسف رجى وزير خارجية لبنان، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وقال جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع العربية عشية اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى الذى يعقد بالقاهرة يوم غد.

ونقل المتحدث الرسمى عن الأمين تأكيده خلال اللقاء أهمية تنفيذ القرار 1701 والالتزام الاسرائيلى بوقف إطلاق النار والانسحاب من كامل الأراضى اللبنانية.

وجدد الأمين العام للجامعة دعمه للحكومة اللبنانية فى جهودها لاستعادة الاستقرار وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن أبو الغيط حرص على الاستماع باهتمام للعرض الذى قدمه الوزير اللبنانى للأوضاع فى بلاده، فضلا عن الموقف الإقليمى بوجه عام.