شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: استشهاد 47 مدنيا وإصابة العشرات جراء قصف لمليشيا الدعم السريع على الفاشر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفرقة السادسة مشاة فى الفاشر عن استشهاد 47 مدنياً، وإصابة العشرات، نتيجة قصف مدفعى مكثف نفذته مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأوضحت الفرقة في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن المليشيا مستمرة في استهداف المدنيين بشكل ممنهج، حيث استخدمت نحو 250 قذيفة مدفعية من عيار 120 ملم خلال قصفها على أحياء المدينة أمس الإثنين وأسفر ذلك عن مقتل 47 مدنياً ، بينهم 10 نساء منهن 4 نساء تم حرقهن داخل منازلهن بالإضافة إلى 4 نساء قتلن في محور آخر ، كما قتلت إمراتان أثناء التنقل ، مشيرة إلى إصابة العشرات من المدنيين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات ، والمراكز الصحية لتلقي العلاج ،ويأتي هذا القصف كرد فعل على الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المليشيا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الهزائم المتتالية على يد القوات المسلحة.

في سياق متصل ، نفذت القوات المسلحة ضربة نوعية ناجحة شمال المدينة، أدت إلى تدمير منصة مدافع تابعة للمليشيا ، وتمثلت في مدفعين من عيار 120ملم ، بجانب مدفعين من عيار 82 ملم ، والتي كانت تستهدف المدنيين داخل أحياء المدينة ، كما أسفرت العملية عن مقتل جميع عناصر طاقم المنصة ، وعدد من العناصر المرافق.

وأشارت الفرقة إلى أن قوات من مؤخرة الفرقة 16 مشاة نيالا دربات ، تمكنت أمس من مداهمة أوكار المليشيا وبعد تبادل للنيران الكثيفة ، أسفرت عن مقتل 20 عنصراً وإصابة 14 آخرين، بينما فر الباقون هرباً إلى خارج المدينة،كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة يفوق عددها 100قطعة مختلفة.