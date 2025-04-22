الجامعة العربية تجدد التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره

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القاهرة - سامية سيد - جددت جامعة الدول العربية التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وحرصها الشديد على أمن واستقرار الدول الأعضاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة بمناسبة إحياء "اليوم العربى للتوعية بمآسى وآلام ضحايا الأعمال الإرهابية" والذى يوافق 22 أبريل كل عام، حيث يخلد هذا اليوم تاريخ التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسي وزراء الداخلية العرب والعدل العرب في اجتماعهما المشترك عام 1998.

وقال السفير محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية إن الجامعة عملت من خلال إبرامها لهذه الاتفاقية وغيرها، بشكل استباقي لمكافحة الإرهاب بعد إدراك خطورته لحاضر ومستقبل الدول العربية.

وأضاف أن الاحتفال باليوم العربي هذا العام يأتي في إطار الاهتمام الدولي الكبير بموضوع ضحايا الإرهاب، حيث احتضنت إسبانيا خلال الفترة 8-10 أكتوبر 2024 مؤتمر الأمم المتحدة لضحايا الإرهاب والناجين منه، تحت الرئاسة المشتركة لإسبانيا والعراق، وقد ركز المؤتمر على دعم المجتمع الدولي والدول الأعضاء والمجتمع المدني لاحتياجات الضحايا وحقوقهم مع تعزيز التسامح والقدرة على الصمود في المجتمعات المتضررة من الإرهاب، وتعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه الضحايا والناجون كمربين وعوامل للتغيير وبناة للسلام.

وأوضح أن جامعة الدول العربية تحيي اليوم العربي هذا العام في سياق جهود متواصلة تبذلها الأمانة العامة لتعزيز حقوق ضحايا الإرهاب..منوها بأنه في هذا الإطار سيُعقد "الاجتماع العربي المشترك حول تقييم الأطر القانونية والاستراتيجيات الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب"، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2025، وسينعقد هذا الاجتماع بحضور عالي المستوى للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وممثلي الدول الأعضاء، ومسؤولين من أجهزة العمل المشترك وآلياته المتخصصة في مكافحة الإرهاب، والشركاء الدوليين والإقليميين لجامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن هذا اليوم يمثّل مناسبة لتسليط الضوء على معاناة ضحايا الأعمال الإرهابية، وضرورة الاعتراف بحقوقهم وتعويضهم عمّا لحق بهم من أضرار نفسية واجتماعية وصحية ومادية..كما يهدف إلى تعزيز الدعم المقدم لهم ولعائلاتهم، وتخفيف معاناتهم، معربا عن تضامن الجامعة الكامل مع الضحايا وعائلاتهم، داعيا إلى تكريس هذا اليوم كمناسبة للتأمل والعمل، من أجل بناء مجتمعات أكثر عدلاً، وإنصافًا، وسلامًا.