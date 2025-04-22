شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: شهيد جراء غارة إسرائيلية على سيارة فى بلدة بعورتة قضاء عاليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سقوط شهيد جراء غارة شنها الجيش الإسرائيلى على سيارة فى بلدة بعورتة قضاء عاليه بجبل لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت إحدى السيارات ، ونشب بها حريق امتد الى مساحة من الأعشاب على طريق بعورته، مبينة أن فرق الإطفاء والإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني ، تدخلت لإخماد الحريق ، وقد تمكّنت من السيطرة على النيران، وعملت على انتشال جثمان شهيد كان داخل السيارة.

في سياق متصل لاستمرار الاعمال الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ، القت قوات الاحتلال قنبلة صوتية على بلدة كفركلا.كما قام الطيران الإسرائيلي بالتحليق يطائرة مسيرة على علو منخفض في أجواء صور وبلدات القضاء. القضاء، بالإضافة إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية عند طريق بلدة الحنية في قضاء صور أوقعت اصابات، وقد تحركت سيارات الاسعاف إلى المكان المستهدف.