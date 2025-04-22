الخليج اليوم .. ألغام وتعزيزات.. استعدادات حوثية في الحديدة تحسبًا لأي هجوم بري

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تحسّباً لأي هجوم بري محتمل، كثّفت جماعة الحوثي المدعومة من إيران من عمليات زراعة الألغام الأرضية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بمحافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن.

وأكدت مصادر ميدانية أن جماعة الحوثي كثفت من زراعة الألغام في مدينة الحديدة ووسط التجمعات السكانية، بالتزامن مع الغارات الأميركية المكثفة على مواقعها وتحصيناتها في المدينة التي تتخذها منطلقا لهجماتها ضد السفن التجارية والملاحة الدولية، مشيرة إلى تزايد المخاوف الحوثية من عملية عسكرية برية من المتوقع أن تخطط القوات الحكومية لتنفيذها بالتنسيق مع الجيش الأميركي لمهاجمة المدينة وانتزاعها من سيطرتهم باستغلال الضربات الأميركية.

وبحسب المصادر، فقد ركزت جماعة الحوثي زراعة الألغام في نطاق واسع من المديريات القريبة من خطوط التماس، بما في ذلك: مركز مديرية الدريهمي والمناطق الشرقية منها، والمناطق الشمالية الشرقية من مديرية حيس، والجزء الشرقي من مديرية التحيتا، ومديرية بيت الفقيه، والمناطق الشمالية والشمالية الشرقية من مديرية الجراحي.

تهديد للملاحة والمدنيين

كما قامت بزرع كميات كبيرة من الألغام في محيط ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر، ما يهدد سلامة الملاحة ويضاعف من المخاطر على المدنيين.

ولفتت المصادر إلى قيام جماعة الحوثي بنشر ألغام بحرية على نطاق واسع في البحر الأحمر، لتفخيخ المياه الدولية واستهداف الملاحة.

في السياق ذاته، دفعت جماعة الحوثي خلال الأسبوعين الماضيين بتعزيزات عسكرية كبيرة، ضمّت مئات المقاتلين والآليات والأطقم العسكرية إلى مديريات المحافظة، بالإضافة إلى الأحياء الجنوبية الشرقية من مدينة الحديدة.

وتأتي هذه التحركات عقب تقرير نشرته مجلة "وول ستريت جورنال"، أكدت فيه أن "فصائل يمنية تستعد لشن هجوم بري ضد الحوثيين، مستغلة الضربات الجوية الأميركية الأخيرة التي أضعفت القدرات القتالية للجماعة".

وأضاف التقرير أن "مسؤولين أميركيين أبدوا انفتاحاً على دعم عملية برية تقودها قوات يمنية محلية ضد الحوثيين، لكن لم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن طبيعة هذا الدعم أو توقيته".