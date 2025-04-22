شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلى لعدة مناطق بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 14 فلسطينيا وأصيب العشرات، فى قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى لعدة مناطق فى قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن 14 مواطنا استشهدوا جراء قصف الاحتلال المتواصل على مدينة غزة وخان يونس جنوب قطاع غزة .

وأشارت إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال وإصابة 13 آخرين، جراء قصف جيش الاحتلال عمارة سكنية قرب منطقة السكة وسط مدينة خان يونس، فيما أصيب عدد آخر بجروح إثر قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي الكتيبة بخان يونس،كما استشهد وأصيب عدة مواطنين، في قصف طائرات الاحتلال منزلا غرب مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد طبيب في قصف على دير البلح وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة، إضافة إلى عمليات نسف للمنازل في مدينة رفح (جنوب القطاع) ، كما استهدف الاحتلال عدة كراجات للمعدات الثقيلة التابعة للبلديات والشركات ،وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس .

كما استهدفت طائرات الاحتلال أربع جرافات داخل أرض قرب شاليه المختار شمال غرب بلدة القرارة شمال خان يونس، فيما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية شمال مدينة رفح ،كما توغلت قوات الاحتلال من شمال مدينة رفح نحو منطقة قيزان أبو رشوان جنوب خان يونس تحت غطاء ناري وقصف مدفعي.

في سياق متصل ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء،عددا من القرى و المدارس بمناطق متفرقة شرق طوباس شمال الضفة الغربية، وفي محافظة رام الله والبيرة،وجنوب بيت لحم،وجنوب نابلس.

وأفاد مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة، أن قوات الاحتلال داهمت مدرسة قرية العقبة وقامت بإنزال العلم الفلسطيني من فوق مبناها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي،عدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة،حيث داهمت عدة منازل خلال اقتحامها دير دبوان، وبرقا، وسنجل، والجانية، وراس كركر، ودير قديس، وبيتين، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محيط مجمع مدارس بلدة الخضر جنوب بيت لحم (جنوب الضفة) .

وأفادت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط المدارس من الجهة الغربية وتمركزت في ساحة استاد الخضر قبالة مدرستي ذكور الخضر الثانوية وذات النطاقين، ما خلق حالة من الهلع والخوف، إذ قامت الهيئة التدريسية بتأمين وصول الطلبة إلى مدرستهما.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددا من منازل المواطنين في قرية أوصرين جنوب نابلس شمال الضفة.