شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للحلول السياسية السلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم /الإثنين/ موقف بلاده الداعم للحلول السياسية السلمية، لافتا إلى أن الحوار يمثل الوسيلة المثلى لمعالجة الأزمات وتفادي التصعيد.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن حسين التقى بنائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، في قصر القضيبية بالعاصمة البحرينية المنامة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية الحوار والدبلوماسية في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

وتابع البيان أن الجانبين ركزا على تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدَين أهمية تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين.



وأعرب حسين عن تطلع العراق إلى تعميق الشراكة مع البحرين، خاصة في ميادين التجارة والاستثمار والبنى التحتية، في ضوء ما تشهده البلاد من استقرار وفرص واعدة للنمو.

من جانبه، ثمّن آل خليفة العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين البلدين، مشيدا بالرغبة المتبادلة في تطويرها بما يتلاءم مع تطلعات الجانبين.

وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام، معربين عن تفاؤلهما بمستقبل العلاقات الثنائية، مؤكدَين المضي قدما نحو شراكة فاعلة ومستدامة.