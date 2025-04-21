شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن ناعيا بابا الفاتيكان: رجل سلام ستبقى ذكراه خالدة فى قلوب الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى عن أحر تعازيه للأخوة والأخوات المسيحيين فى العالم بوفاة قداسة البابا فرنسيس.

وووصف العاهل الأردني، في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، بابا الفاتيكان بـ "رجل السلام" الذي حظي بمحبة الشعوب لطيبته وتواضعه، وعمله الدؤوب للتقريب بين الجميع، وستبقى ذكراه خالدة في قلوب الملايين.