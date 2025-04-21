شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى على خان يونس وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 12 فلسطينيا اليوم الاثنين، فى قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلى على مدينتى خان يونس وغزة فى قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة بركة بمنطقة الزنة في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين.

كما استشهد 4 مواطنين في قصف طيران الاحتلال لعدد من الخيام بجانب نادي الجزيرة وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى استشهاد مواطن في قصف لطيران الاحتلال على شارع صلاح الدين مقابل مسجد العودة في دير البلح، وسط القطاع.

في السياق، استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر اليوم، إثر قصف الاحتلال مناطق في خان يونس.

وقالت (وفا) إن الشقيقين صالح ومصعب محمد الشاعر استُشهدا جراء قصف إسرائيلي استهدفهما في منطقة حي المنارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استُشهدت مواطنة وأصيب 5 آخرون بانفجار مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أعلنت - في وقت سابق من اليوم - ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51 ألفا و240 شهيدا، و116 ألفا و931 مصابا.