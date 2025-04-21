شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 51 ألفا و240 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 51 ألفا و240 شهيدا، و116 ألفا و931 مصابا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصدار قولها إن من بين الحصيلة 1864 شهيدا، و4890 مصابا منذ 18 مارس الماضي، مضيفة أن 39 شهيدا، و62 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.