شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب الأردنى: لا أجندة تحت القبة وخارجها سوى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى، إنه لا توجد أصوات معارضة للدولة تحت القبة بل توجد أصوات لأحزاب تعارض سياسة الحكومات، مشيرا إلى أنه لا أجندة تحت القبة وخارجها أيضا سوى الأردن ولا ولاء ولا انتماء إلا لقائد البلاد الملك عبدالله الثانى الذى لان ولا استكان بوجه الضغوطات فكان على عهده مع أمته عوناً وسنداً لفلسطين وشعبها الصامد بوجه المحتل الغاشم .

وقال الصفدي في مستهل جلسة النواب الأردني اليوم الاثنين، "وعليه من على منبر الأمة منبر الشعب الأردنى العظيم الذي لم يبخل على الوطن والأمة وعلى رأسها فلسطين التي يتوجب أن تكون منزهة عن التكسب والمتاجرة أقول بوضوح سنحاسب بسلطة الدستور والقانون والنظام الداخلي كل من يحاول المزاودة على موقف الملك والجيش والمخابرات والأمن والنواب والأعيان والحكومة والشعب الأردنى الغيور وبعد المخطط الذي كشفه رجال المخابرات مؤخرا علينا أن نكون أكثر إيماناً بمؤسسات الدولة وقضائنا النزيه فلا نكون كغيرنا ننظر للدولة من ثقب المصالح والأجندات فالقضاء وحده سبيل الحق الذي يلقي بالباطل خائباً ذليلاً".

وتابع "أما وحدتنا الوطنية فهي أقدس من أن يعبث بها أي حاقد أو جاحد وهي خط أحمر كما قالها الملك عبدالله الثاني ومن يفكر همزاً أو غمزاً أن يقترب منها نقول له: إن الشعب الأردني لن تنطلي عليه هذه الأساليب وقد أكل الدهر عليها وشرب والخزي والخسران مصيرٌ لكل كذاب جبان".