شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يتسلّم دعوة رسمية من العراق للمشاركة فى القمة العربية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلَّم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، فى مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمّان، خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، دعوة رسمية من رئيس العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، للمشاركة فى أعمال القمة العربية، المقرر عقدها الشهر المقبل، فى العاصمة العراقية بغداد.



وجرى خلال اللقاء -وفقا لوكالة الأنباء العراقية- استعراض الاستعدادات التى تبذلها الحكومة العراقية لاستضافة القمة، حيث أكّد الوزير فؤاد حسين حرص بلاده على أن تكون هذه القمة "منصة لتعزيز التضامن العربى ومواجهة التحديات المشتركة"، مشيراً إلى أهمية المشاركة الفاعلة لدولة فلسطين فى أعمال القمة، لاسيّما فيما يتعلق بالقمة التنموية التى تسبق القمة السياسية.



وشدد الوزير فؤاد حسين على أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة فى وجدان العراق ومواقفه الثابتة.



من جانبه، أطلع الرئيس الفلسطيني، الوزير العراقي، على نتائج زيارته الأخيرة إلى سوريا، منوهًا بأن فلسطين ستظل فى صدارة أولويات العمل العربى المشترك.



وتناول اللقاء كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفلسطين، حيث اتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون فى مجالات التنمية والإغاثة والدعم السياسي، فى ظل التحديات الراهنة التى تمر بها المنطقة.