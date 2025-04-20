شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: غارات أميركية مستمرة على بنى تحتية للحوثيين في جزيرة كمران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت وسائل إعلام، وجود غارات أميركية مستمرة على بنى تحتية للحوثيين في جزيرة كمران، ونقلت قناة العربية خبرا عاجلا يؤكد استمرار الغارات.

وبالأمس عاود الطيران الأميركي، شن غارات جديدة، على العاصمة اليمنية صنعاء، بعد ساعات من غارات مكثفة استهدفت محافظة الحديدة غربي البلاد.

وشن الطيران الأميركي، مساء السبت، 50 غارة ضد مواقع للحوثيين بصنعاء والحديدة وعمران فيما نشر إعلام حوثي صورا جديدة للدمار في مبنى هيئة الشؤون البحرية في الحديدة.