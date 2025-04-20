شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن الأسير الفلسطيني استشهد نتيجة الجرائم المنظمة التي تمارس داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، والتي تضاعفت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 65 أسيرًا.

