شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: انتشال جثمانين وإخماد حرائق بقرى بالجنوب جراء الاعتداءات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدفاع المدني في لبنان، اليوم /الأحد/، انتشال جثمانين في "كوثرية السياد"، وعند طريق "بريقع- القصيبة" بجنوب لبنان، جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عددا من القرى الجنوبية.



وأوضح الدفاع المدني - عبر منصة "إكس"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه انتشل جثمانَي شهيدين وأخمد حريق أربع سيارات في كوثرية السياد وعلى طريق بريقع- القصيبة.



وفي السياق، أفادت الرئاسة اللبنانية، عبر منصة "إكس"، بأن الرئيس العماد جوزاف عون تابع تطور الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية، بعد ظهر اليوم.. وأطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.



كما قدم الرئيس عون، التعازي في شهداء الجيش اللبناني الثلاثة الذين ارتقوا أثناء تأديتهم مهمتهم في حفظ الأمن والاستقرار، وإبعاد الخطر عن المواطنين اللبنانيين وسكان القرى الجنوبية.