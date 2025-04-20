قبل تطبيقها.. احذر الوقوع في هذه المخالفات المرورية خلال زيارتك للكويت

المخالفة أمر الصلح العقوبة بعد إحالتها للمحكمة

استخدام المركبة الآلية في الاستعراض أو السباق أو القيادة بطريقة متهورة 150 د.ك الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 150 د.ك ولا تزيد عن 300 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين

قيادة المركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة 150 د.ك الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 150 د.ك ولا تزيد عن 300 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين

قيادة مركبة بلا رخصة سوق أو برخصة لا تجيز قيادتها أو من دون تسجيل 150 د.ك الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 150 د.ك ولا تزيد عن 300 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين

قيادة مركبة آلية برخصة سوق منتهية الصلاحية 150 د.ك الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 150 د.ك ولا تزيد عن 300 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين

قيادة مركبة من دون لوحات معدنية 150 د.ك الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 150 د.ك ولا تزيد عن 300 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين