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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تطبيقها.. احذر الوقوع في هذه المخالفات المرورية خلال زيارتك للكويت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية بدولة الكويت عن إصدارها لقانون المرور الجديد والذي يتضمن العديد من التعديلات والقرارات.
وتهدف التعديلات الصارمة التي سيجري تطبيقها خلال يومين إلى خفض معدلات الحوادث المرورية، وردع السائقين المتهورين، وحماية أرواح المواطنين والمقيمين، وتعزيز الالتزام بقواعد السلامة المرورية، إليك أبرز التعديلات والعقوبات والغرامات..
أبرز تعديلات العقوبات في قانون المرور الجديد
مخالفات عقوبتها 150 د.ك
|المخالفة
|أمر الصلح
|العقوبة بعد إحالتها للمحكمة
|استخدام المركبة الآلية في الاستعراض أو السباق أو القيادة بطريقة متهورة
|150 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 150 د.ك ولا تزيد عن 300 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
|قيادة المركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة
|150 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 150 د.ك ولا تزيد عن 300 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
|قيادة مركبة بلا رخصة سوق أو برخصة لا تجيز قيادتها أو من دون تسجيل
|150 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 150 د.ك ولا تزيد عن 300 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
|قيادة مركبة آلية برخصة سوق منتهية الصلاحية
|150 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 150 د.ك ولا تزيد عن 300 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
|قيادة مركبة من دون لوحات معدنية
|150 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 150 د.ك ولا تزيد عن 300 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
|تغيير شكل أو بيانات اللوحة المعدنية أو تبديلها
|150 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 150 د.ك ولا تزيد عن 300 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
مخالفات عقوبتها 75 د.ك
|المخالفة
|أمر الصلح
|العقوبة بعد إحالتها للمحكمة
|عدم حمل رخصة السوق أو رخصة تسيير المركبة أثناء القيادة
|75 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة لا تقل عن 75 د.ك ولا تزيد عن 150 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
|استعمال المركبة الآلية في مواكب أو تجمعات من دون ترخيص
|75 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة لا تقل عن 75 د.ك ولا تزيد عن 150 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
|إعاقة حركة السير أو تعطيلها عمداً
|75 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة لا تقل عن 75 د.ك ولا تزيد عن 150 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
|استعمال المركبة في غير الغرض المرخص لها به
|75 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة لا تقل عن 75 د.ك ولا تزيد عن 150 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
|قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر إذا تسبب ذلك في تعطيل حركة المرور
|75 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة لا تقل عن 75 د.ك ولا تزيد عن 150 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
مخالفات القيادة في عكس الاتجاه وغيرها
|المخالفة
|أمر الصلح
|العقوبة بعد إحالتها للمحكمة
|القيادة في عكس الاتجاه
|75 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة لا تقل عن 75 د.ك ولا تزيد عن 150 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
|التسابق على الطريق العام
|75 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة لا تقل عن 75 د.ك ولا تزيد عن 150 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
|قيادة المركبة الآلية برعونة على الطرق العامة
|75 د.ك
|الحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة لا تقل عن 75 د.ك ولا تزيد عن 150 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين
|مخالفة قواعد استعمال الأنوار
|50 د.ك
|غرامة لا تقل عن 50 د.ك ولا تزيد عن 100 د.ك
مخالفات عامة
|المخالفة
|أمر الصلح
|العقوبة بعد إحالتها للمحكمة
|الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
|30 د.ك
|غرامة لا تقل عن 30 د.ك ولا تزيد عن 100 د.ك
|عدم وجود لوحة أرقام أمامية أو خلفية
|30 د.ك
|غرامة لا تقل عن 30 د.ك ولا تزيد عن 100 د.ك
|استعمال الهاتف أثناء القيادة
|20 د.ك
|غرامة لا تقل عن 20 د.ك ولا تزيد عن 75 د.ك
|عدم تشغيل الأنوار أو استخدام الإشارة
|20 د.ك
|غرامة لا تقل عن 20 د.ك ولا تزيد عن 75 د.ك
|مخالفة الأنظمة والآداب العامة المتعلقة بالمرور
|20 د.ك
|غرامة لا تقل عن 20 د.ك ولا تزيد عن 75 د.ك
مخالفة خاصة
|المخالفة
|أمر الصلح
|العقوبة بعد إحالتها للمحكمة
|عرقلة السير عند وقوع حادث مروري وعدم الإبلاغ أو تحريك المركبة
|غرامة 1000–2000 د.ك
|حبس لا يقل عن شهر ولا يزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 د.ك ولا تزيد عن 2000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام