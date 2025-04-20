شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استشهاد ضابط وعسكريين اثنين وإصابة عدد من المواطنين فى انفجار ذخائر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش اللبناني، قبل قليل، عن استشهاد ضابط وعسكريين اثنين وإصابة عدد من المواطنين في انفجار ذخائر في منطقة بریقع – النبطیة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت الرئاسة اللبنانية، قد أعلنت قبل قليل، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يتابع تطور الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من قرى الجنوب.

كما أكدت الرئاسة اللبنانية، على أن الرئيس جوزيف عون بقي على اتصال بقائد الجيش الذي أطلعه على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.