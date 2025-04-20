شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: عون يتابع تطور الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الرئاسة اللبنانية، قبل قليل، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون يتابع تطور الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من قرى الجنوب، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أكدت الرئاسة اللبنانية، على أن الرئيس جوزيف عون بقي على اتصال بقائد الجيش الذي أطلعه على آخر التقارير والمعلومات المتصلة بقصف عدد من القرى المستهدفة.

وكان مراسل القاهرة الإخبارية قد أعلن فى وقت سابق، عن وقوع سلسلة من الغارات التى شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية، واستهدفت مرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان في الجنوب اللبناني.